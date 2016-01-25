全球航运：波罗的海乾散货运价指数收平，受海岬型船运费上涨支撑

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一收平，结束15日连跌，主要受海岬型船运费上涨支撑。
整体乾散货运价指数 收平，报354点，仍为1985年1月开始记录以来最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数今年迄今暴跌124点或26%，上周五连续第14个交易日创新低，且为连续第15日下滑。
中国经济放缓，加之业内产能过剩严重，令乾散货运输行业遭受重创。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨25点，或10.92%，至254点。日均获利涨200美元，报3,184美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点，至325点，为纪录新低。日均获利下滑72美元，报2,600美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。