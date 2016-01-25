全球航运：波罗的海乾散货运价指数收平，受海岬型船运费上涨支撑

路透1月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一收平，结束15日连跌，主要受海岬型船运费上涨支撑。

整体乾散货运价指数 收平，报354点，仍为1985年1月开始记录以来最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数今年迄今暴跌124点或26%，上周五连续第14个交易日创新低，且为连续第15日下滑。

中国经济放缓，加之业内产能过剩严重，令乾散货运输行业遭受重创。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨25点，或10.92%，至254点。日均获利涨200美元，报3,184美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点，至325点，为纪录新低。日均获利下滑72美元，报2,600美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)