全球航运：波罗的海乾散货运价指数恢复跌势，收于350点之下再创新低

路透1月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二恢复跌势，再次刷新低位纪录，因担心全球需求疲弱和船舶供应过剩。

整体乾散货运价指数 下跌9点，或2.54%，报345点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数今年以来已经暴跌133点，或28%，2016年至今无一日上涨。周一收平，此前连续15个交易日下跌。

中国经济放缓，加之业内产能过剩严重，令乾散货运输行业遭受重创。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌12点，或4.72%，至242点。日均获利跌66美元，报3,118美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌13点，或4%，至纪录新低312点。日均获利下滑103美元，报2,497美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)