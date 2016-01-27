全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创新低，因需求忧虑及船舶供应过剩

马来西亚期市：棕榈油期货连续第二日下滑，受豆油跌势的拖累
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
路透1月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三再次刷新低位纪录，因担心全球需求疲弱和船舶供应过剩。
整体乾散货运价指数 下跌8点，或2.32%，报337点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数在1月迄今已经暴跌近30%，2016年至今无一日上涨。
中国经济放缓，加之业内产能过剩严重，令乾散货运输行业遭受重创。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌7点，或2.89%，至235点。日均获利跌55美元，报3,063美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点，或2.88%，至纪录新低303点。日均获利下滑69美元，报2,428美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 刘静；审校)
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
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