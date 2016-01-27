全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创新低，因需求忧虑及船舶供应过剩

路透1月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三再次刷新低位纪录，因担心全球需求疲弱和船舶供应过剩。

整体乾散货运价指数 下跌8点，或2.32%，报337点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数在1月迄今已经暴跌近30%，2016年至今无一日上涨。

中国经济放缓，加之业内产能过剩严重，令乾散货运输行业遭受重创。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌7点，或2.89%，至235点。日均获利跌55美元，报3,063美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌9点，或2.88%，至纪录新低303点。日均获利下滑69美元，报2,428美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)