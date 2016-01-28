全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创新低，因需求忧虑及船舶供应过剩

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透1月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四再次刷新低位纪录，因担心全球需求疲弱和船舶供应过剩。
整体乾散货运价指数 下跌12点，或3.56%，报325点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
中国经济放缓，加之业内产能过剩严重，令乾散货运输行业遭受重创。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌19点，或8.09%，至216点。日均获利跌212美元，报2,851美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌10点，或3.3%，至纪录新低293点。日均获利下滑80美元，报2,348美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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