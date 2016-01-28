全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创新低，因需求忧虑及船舶供应过剩

路透1月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四再次刷新低位纪录，因担心全球需求疲弱和船舶供应过剩。

整体乾散货运价指数 下跌12点，或3.56%，报325点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

中国经济放缓，加之业内产能过剩严重，令乾散货运输行业遭受重创。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌19点，或8.09%，至216点。日均获利跌212美元，报2,851美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌10点，或3.3%，至纪录新低293点。日均获利下滑80美元，报2,348美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)