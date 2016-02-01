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货币新闻 | 2016年 2月 1日 星期一 22:28 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创新低，因担心全球需求放缓

路透2月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一再次刷新低位纪录，因担心全球需求疲弱和船舶供应过剩。

整体乾散货运价指数 下跌3点，或0.96%，报314点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨4点，或1.86%，至215点。日均获利增长21美元，报2,806美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌5点，或1.77%，至纪录新低282点。日均获利下滑39美元，报2,260美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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