全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创新低，因全球需求忧虑挥之不去

路透2月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二再次刷新低位纪录，因担心全球需求疲弱和船舶供应过剩。

整体乾散货运价指数 下跌4点，或1.3%，报310点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数今年迄今为止暴跌约35%，无一日上涨，22个交易日中有20个创新低。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨2点，或0.9%，至217点。日均获利增长16美元，报2,822美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平于周一创下的纪录最低点282点。日均获利也持平于2,260美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌4点，报212点，超灵便型船指数 跌10点，报289点。(完)