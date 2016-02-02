全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创新低，因全球需求忧虑挥之不去

中国个股：国海证券公布伪造印章事件处置方案，共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透2月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二再次刷新低位纪录，因担心全球需求疲弱和船舶供应过剩。
整体乾散货运价指数 下跌4点，或1.3%，报310点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数今年迄今为止暴跌约35%，无一日上涨，22个交易日中有20个创新低。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨2点，或0.9%，至217点。日均获利增长16美元，报2,822美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 持平于周一创下的纪录最低点282点。日均获利也持平于2,260美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌4点，报212点，超灵便型船指数 跌10点，报289点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。