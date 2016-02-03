全球航运：波罗的海乾散货运价指数跌至新低，因全球需求忧虑挥之不去

路透2月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三再次刷新低位纪录，因担心全球需求疲弱和船舶供应过剩。

整体乾散货运价指数 下跌7点，或2.26%，报303点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数今年迄今为止无一日上涨，23个交易日中有21个创新低。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌8点，或3.69%，至209点。日均获利减少47美元，报2,775美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨2点，或0.71%，至284点。日均获利上涨15美元，至2,275美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌9点，报203点，超灵便型船指数 跌9点，报280点。(完)