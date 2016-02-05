全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第九个交易日创纪录新低

路透2月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第九个交易日创新低，因对全球经济放缓的担忧盖过了大型船舶运费上涨的影响。

整体乾散货运价指数 下跌1点，报297点，该指数本周四首次跌破300点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数今年迄今为止无一日上涨，从年初迄今累计下跌近40%，25个交易日中有23日创新低。

中国经济放缓和船舶供应过多，拖累该指数崩跌。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨4点，至212点。日均获利增加81美元，报2,824美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨6点，至295点。日均获利上涨47美元，至2,361美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，报194点，超灵便型船指数 跌9点，报262点。(完)