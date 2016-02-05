全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第九个交易日创纪录新低

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8696元附近
路透上海1月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.8696元附近，较上日贬值约128点。
路透2月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第九个交易日创新低，因对全球经济放缓的担忧盖过了大型船舶运费上涨的影响。
整体乾散货运价指数 下跌1点，报297点，该指数本周四首次跌破300点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数今年迄今为止无一日上涨，从年初迄今累计下跌近40%，25个交易日中有23日创新低。
中国经济放缓和船舶供应过多，拖累该指数崩跌。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨4点，至212点。日均获利增加81美元，报2,824美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨6点，至295点。日均获利上涨47美元，至2,361美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船指数 跌3点，报194点，超灵便型船指数 跌9点，报262点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透上海1月20日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周五预计会开在6.8696元附近，较上日贬值约128点。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1