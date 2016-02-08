全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创新低，因船舶需求低迷

路透2月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一再创新低，因船舶需求低迷。

整体乾散货运价指数 下跌4点，报293点，该指数2月4日首次跌破300点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数今年迄今为止无一日上涨，从年初迄今累计下跌近40%，26个交易日中有24日创新低。

中国经济放缓和船舶供应过多，拖累该指数崩跌。2月8日至12日，中国市场因春节假期休市。

波罗的海海岬型船运价指数 下挫5点，至207点。日均获利下滑43美元，报2,781美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨3点，至298点。日均获利上涨29美元，至2,390美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)