全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创新低，因船舶需求低迷

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因新加坡库存增加
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
路透2月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一再创新低，因船舶需求低迷。
整体乾散货运价指数 下跌4点，报293点，该指数2月4日首次跌破300点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数今年迄今为止无一日上涨，从年初迄今累计下跌近40%，26个交易日中有24日创新低。
中国经济放缓和船舶供应过多，拖累该指数崩跌。2月8日至12日，中国市场因春节假期休市。
波罗的海海岬型船运价指数 下挫5点，至207点。日均获利下滑43美元，报2,781美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨3点，至298点。日均获利上涨29美元，至2,390美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至1月18日当周，新加坡在岸柴油和航煤库存增加22.4%，至五周高位1,195.4万桶。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
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