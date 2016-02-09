全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创新低，因全球工业活动放缓损及需求

英国债市：两年期公债收益率触及两个月高位，因FED暗示将再次升息
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
路透2月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二再创新低，因全球，尤其是中国，的工业活动放缓拖累对船舶的需求。
整体乾散货运价指数 下跌2点，报291点，为1985年1月波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数今年迄今为止无一日上涨，从年初迄今累计下跌近40%，27个交易日中有25日创新低。2008年5月20日该指数曾创下11,793点的纪录高位。
投资者将该指数视为全球工业活动的晴雨表。
“中国的工业活动放缓对干散货运输造成重大的负面影响，导致运价指标、资产价值以及未来预期均跌至历史低位，”船运经纪公司Clarksons Platou Securities周二在一份报告中指出。
波罗的海海岬型船运价指数 持平在207点。日均获利下滑10美元，报2,771美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 回落1点，至297点。日均获利下跌5美元，至2,385美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船运价指数 跌2点，至188点。超便型船运价指数 下滑5点，至250点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。
路透伦敦1月19日 - 巴克莱 执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放