全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创新低，因全球工业活动放缓损及需求

路透2月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二再创新低，因全球，尤其是中国，的工业活动放缓拖累对船舶的需求。

整体乾散货运价指数 下跌2点，报291点，为1985年1月波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数今年迄今为止无一日上涨，从年初迄今累计下跌近40%，27个交易日中有25日创新低。2008年5月20日该指数曾创下11,793点的纪录高位。

投资者将该指数视为全球工业活动的晴雨表。

“中国的工业活动放缓对干散货运输造成重大的负面影响，导致运价指标、资产价值以及未来预期均跌至历史低位，”船运经纪公司Clarksons Platou Securities周二在一份报告中指出。

波罗的海海岬型船运价指数 持平在207点。日均获利下滑10美元，报2,771美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 回落1点，至297点。日均获利下跌5美元，至2,385美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船运价指数 跌2点，至188点。超便型船运价指数 下滑5点，至250点。(完)