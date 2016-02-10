全球航运：波罗的海乾散货运价指数再创新低，因需求疲弱

路透2月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第12个交易日创新低，因担忧对船舶的需求。

整体乾散货运价指数 下跌1点，报290点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数从2008年5月创下的11,793点的纪录高位已经下跌约98%，至1985年1月波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨1点，报208点。日均获利上涨5美元，报2,776美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨4点，或1.35%，至301点。日均获利上涨32美元，至2,417美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船运价指数 跌2点，至186点。超便型船运价指数 下滑3点，至247点。(完)