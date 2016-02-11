全球航运：波罗的海乾散货运价指数收盘持平，此前连续12个交易日创新低

美国股市：小幅收跌，投资者在特朗普宣誓就职前保持谨慎
“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
路透2月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四收盘持平，此前连续12个交易日创新低，因对全球需求的担忧犹在。
整体乾散货运价指数 持平于290点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数从2008年5月创下的11,793点的纪录高位已经下跌约98%，至1985年1月波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌2点，报206点。日均获利下跌20美元，报2,756美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨11点，或3.65%，至312点。日均获利上涨86美元，至2,503美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海灵便型船运价指数 跌2点，至184点。超便型船运价指数 下滑3点，至244点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
“很多人都声称要在特朗普就职时卖出，因为他的那些政策计划势必得花上很长的时间才能获得通过...所以市况似已停滞并且处于整固，”纽约Boston Private Wealth首席市场分析师Robert Pavlik说。
* 美国公布强劲数据后美元上涨 * 欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元下滑，之后反弹 * 美元兑加元和日圆守住涨幅 (新增收盘汇率表格) 路透纽约1月19日 - 美元兑多数主要货币周四上涨，因强劲的就业和楼市数据证实美国 经济成长强劲，但美元兑欧元下滑。 在欧洲央行总裁德拉吉记者会后欧元一度走软，德拉吉指出，通胀压力不大，欧洲需要 进一步货币政策的扶助。 欧洲央行宣布维持负利率政策，并继续创纪录的购买资产步幅，以刺激低迷的经济成长 。 在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受 到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。 随着投资人认真分析德拉吉的声明，并认识到政策并未改变后，欧元反弹。纽约尾盘， 欧元兑美元升0.25%，报1.0658美元。 “都是被德拉吉吓的，”Merk Hard Currency Fund总裁兼投资组合经理人Axel Merk称 ，“他用他的信誉令欧元跌了几个小时。依我看，这是目光短浅的