版本:
中国
货币新闻 | 2016年 2月 11日 星期四 22:05 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数收盘持平，此前连续12个交易日创新低

路透2月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四收盘持平，此前连续12个交易日创新低，因对全球需求的担忧犹在。

整体乾散货运价指数 持平于290点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数从2008年5月创下的11,793点的纪录高位已经下跌约98%，至1985年1月波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌2点，报206点。日均获利下跌20美元，报2,756美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨11点，或3.65%，至312点。日均获利上涨86美元，至2,503美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船运价指数 跌2点，至184点。超便型船运价指数 下滑3点，至244点。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐