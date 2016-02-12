全球航运：波罗的海乾散货运价指数今年首次上涨，因巴拿马型船运费上升

路透2月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得今年的首次上涨，受巴拿马型船舶运费上升提振，但预计该指数仍将受压，因全球需求疲弱前景并未改变。

整体乾散货运价指数 上涨1点，报291点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数周三报290点，为1985年1月波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌7点，报199点。日均获利下跌58美元，报2,698美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨12点，或3.85%，至324点。日均获利上涨94美元，至2,597美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船运价指数 跌1点，至183点。超便型船运价指数 下滑1点，至243点。(完)