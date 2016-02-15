全球航运：波罗的海乾散货运价指数连二日上涨，因大型船舶运费上升

路透2月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连续第二个交易日上涨，受大型船舶运费上升提振。

整体乾散货运价指数 上涨4点，或1.4%，报295点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数周五2016年以来首次上涨，今年迄今已下挫近40%。该指数周三触及290点，为1985年1月波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨5点，报204点。日均获利上涨23美元，报2,721美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨10点，或3.1%，至334点。日均获利上涨80美元，至2,677美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超便型船运价指数 上涨4点，至247点。波罗的海灵便型船运价指数 持平在183点。(完)