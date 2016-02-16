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货币新闻 | 2016年 2月 16日 星期二 22:24 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因各类型船舶运价走坚

路透2月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二继续走高，因各类型船舶运费齐升。

整体乾散货运价指数 上涨6点，或2.03%，报301点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数上周三触及290点，为1985年1月波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。

该指数本周上扬，受助于中国对铁矿石等部分商品的需求重燃的乐观情绪。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨19点，报223点。日均获利上涨84美元，报2,805美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨12点，或3.59%，至346点。日均获利上涨95美元，至2,772美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超便型船运价指数 上涨5点，至252点。波罗的海灵便型船运价指数 升1点，报184点。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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