全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因各类型船舶运价走坚

欧元债市：欧元区公债收益率急涨，因叶伦讲话令ECB宽松政策立场承压
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。
路透2月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二继续走高，因各类型船舶运费齐升。
整体乾散货运价指数 上涨6点，或2.03%，报301点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数上周三触及290点，为1985年1月波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。
该指数本周上扬，受助于中国对铁矿石等部分商品的需求重燃的乐观情绪。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨19点，报223点。日均获利上涨84美元，报2,805美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨12点，或3.59%，至346点。日均获利上涨95美元，至2,772美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超便型船运价指数 上涨5点，至252点。波罗的海灵便型船运价指数 升1点，报184点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周三表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升，联储逐步升息是“合理的”。
* 人民币震荡大幅收跌 * 叶伦讲话提振美元人气 * 客盘购汇较上日增加 * 特朗普就职前人民币料紧随美指波动 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期 周四震荡大幅收跌，中间价则 微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调 整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/ 人民币掉期各期限均有所下行。 他们并表示，此前特朗普对强势美元的担忧表态和叶伦加速加息言论相互博弈，国际外 汇市场料较为反复，这将缓解人民币贬值压力；预计特朗普正式宣誓就职美国总统前，人民 币继续紧随美指波动。今日公布的12月结售汇数据在市场意料之中，对汇市影响不大。 “今天美元涨了一些，还有整体购汇还是多一些，尾盘购汇太多央妈还出来堵了一波， 不然就冲6.88去了。”一中资行交易员称，“本来春节前应该是结汇多的，可能客户大情绪 没变，都想着抄底，今儿就给（美元）买上去了。” 亦有中资行交易员表示，之前恐慌购汇不太有了，有实需才会来，量也不大，
路透伦敦1月19日 - 英国两年期公债收益率周四涨至11月中以来最高，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示即将再次升息。