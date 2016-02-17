全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第四日，因多数船舶运价上涨

路透2月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连升第四日，因多数船舶运价上涨。

整体乾散货运价指数 上涨6点，或1.99%，报307点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数上周三触及290点，为1985年1月波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。

该指数本周上扬，受助于中国对铁矿石等部分商品的需求重燃的乐观情绪。

波罗的海海岬型船运价指数 持平在223点。日均获利跌6美元，报2,799美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨11点，或3.18%，至357点。日均获利上涨90美元，至2,862美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超便型船运价指数 上涨7点，至259点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报186点。(完)