全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第四日，因多数船舶运价上涨

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透2月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连升第四日，因多数船舶运价上涨。
整体乾散货运价指数 上涨6点，或1.99%，报307点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数上周三触及290点，为1985年1月波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。
该指数本周上扬，受助于中国对铁矿石等部分商品的需求重燃的乐观情绪。
波罗的海海岬型船运价指数 持平在223点。日均获利跌6美元，报2,799美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨11点，或3.18%，至357点。日均获利上涨90美元，至2,862美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超便型船运价指数 上涨7点，至259点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报186点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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