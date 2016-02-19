全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第六日，因小型船舶运费上涨

路透2月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连升第六日，因小型船舶运费上涨。

整体乾散货运价指数 上涨2点，或0.64%，报315点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数2月10日跌至290点，为1985年1月波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。

干散货航运市场预计将继续承压，因全球需求前景持续低迷。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌13点，或5.91%，报207点。日均获利跌130美元，报2,642美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌3点，或0.84%，至355点。日均获利下滑30美元，至2,844美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超便型船运价指数 大涨16点，至286点。波罗的海灵便型船运价指数 升5点，报198点。(完)