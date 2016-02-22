全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第七日，因小型船舶需求改善

中国热股：国海证券早盘初跌停，其已与“萝卜章”全部事涉机构完成协商
路透上海1月20日 - 尽管已与伪造印章事件涉及的24家机构完成协商并达成处置方案，但国海证券 周五复牌后，迅即封住跌停，毕竟这场风波终将给公司一些损失。
路透2月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一小涨，因小型船舶需求改善。
整体乾散货运价指数 连续第七日上涨，涨1点，报316点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数2月10日跌至290点，为1985年1月波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。
干散货航运市场预计将继续承压，因全球需求前景持续低迷。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌10点，或4.83%，报197点。日均获利跌64美元，报2,578美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌5点，或1.41%，至350点。日均获利下滑34美元，至2,810美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超便型船运价指数 大涨12点，至298点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报200点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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