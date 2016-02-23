全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因小型船舶需求稳定

台湾经济指标预测--1月20日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
路透2月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，因小型船舶需求稳定。
整体乾散货运价指数 连续第八日上涨，涨2点，报318点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数2月10日跌至290点，为1985年1月波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。
干散货航运市场预计将继续承压，因全球需求前景持续低迷。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌8点，或4.06%，报189点。日均获利跌71美元，报2,507美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌4点，或1.14%，至346点。日均获利下滑34美元，至2,776美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超便型船运价指数 大涨12点，至310点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报203点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 +14.0% +12.1% 2/7 -- 商品进口(y/y) 12月 +13.2% +3.0% 2/7 -- 外销订单(y/y) 11月 +7.0% +0.3% 1/20 +8.9% 国际收支(亿美元) 第三季 29.5 31.5 2/20 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +3.96% +3.98% 1/24 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.90% 1/23 -- 工业生产指数(y/y)
路透台北1月20日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,135.50亿台币。 --101甲2期公债付息13亿台币。 --103甲2期公债付息3.948975亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --01/20：阿布达比国民银行(National Bank of Abu Dhabi P.J.S.C.)发行30年期美元计价债券， 金额 为8.85亿美元。 ------------------------------------------------------------------------- **宽松因素： --央行存单到期 共2兆(万亿)844.1亿台币，分别为： 01/23 4,004.00亿台币 01/24 2,070.00亿台币 01/25 1,23