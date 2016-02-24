全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因小型船舶需求稳定

路透2月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上扬，因小型船舶运费持续上涨。

整体乾散货运价指数 连续第九日上涨，涨4点，或1.3%，报322点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数2月10日跌至290点，为1985年波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。

干散货航运市场预计将继续承压，因全球需求前景持续低迷。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点，报186点。日均获利跌30美元，报2,477美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平于346点。日均获利上涨2美元，至2,778美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超便型船运价指数 大涨11点，至321点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报206点。(完)