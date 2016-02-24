全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因小型船舶需求稳定

企业并购：中国泛海控股和IDG资本联手收购科技出版业者国际数据集团
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透2月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上扬，因小型船舶运费持续上涨。
整体乾散货运价指数 连续第九日上涨，涨4点，或1.3%，报322点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数2月10日跌至290点，为1985年波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。
干散货航运市场预计将继续承压，因全球需求前景持续低迷。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点，报186点。日均获利跌30美元，报2,477美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 持平于346点。日均获利上涨2美元，至2,778美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超便型船运价指数 大涨11点，至321点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报206点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透旧金山1月19日 - 国际数据集团(IDG)周四表示，中国泛海控股集团与投资管理公司IDG资本将联手收购该公司。IDG旗下业务包括《计算机世界》杂志和市场研究机构IDC。
路透上海1月20日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日跌0.30%至94.86；SDR篮子指数跌至95.86，BIS篮子指数跌至96.31。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.04%，SDR篮子指数升0.38%，BIS指数升0.07% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8693 -125 欧元 7.323 -352 日圆 5.9805 4 港元 0.8855 -15 英镑
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。