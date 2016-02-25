全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升十日，因对较小型船舶需求稳定

路透2月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连升第十个交易日，受助于对较小型船舶的稳定需求。

整体乾散货运价指数 涨3点，报325点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数2月10日跌至290点，为1985年波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌4点，报182点。日均获利跌20美元，报2,457美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平于346点。日均获利也持平在2,778美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超便型船运价指数 大涨7点，至328点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报209点。(完)