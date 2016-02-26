全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因巴拿马和较小型船舶运费上扬

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透2月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五续升，受助于巴拿马和较小型船舶运费稳定。
整体乾散货运价指数 涨2点，报327点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数今年迄今下跌30%，2月10日跌至290点，为1985年波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌5点，报177点，创纪录新低。日均获利跌61美元，报2,396美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨6点，报352点。日均获利上涨45美元，报2,823美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超便型船运价指数 上涨5点，至333点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报212点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f