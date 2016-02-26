全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因巴拿马和较小型船舶运费上扬

路透2月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五续升，受助于巴拿马和较小型船舶运费稳定。

整体乾散货运价指数 涨2点，报327点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数今年迄今下跌30%，2月10日跌至290点，为1985年波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌5点，报177点，创纪录新低。日均获利跌61美元，报2,396美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨6点，报352点。日均获利上涨45美元，报2,823美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超便型船运价指数 上涨5点，至333点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报212点。(完)