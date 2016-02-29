全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因巴拿马和较小型船舶运费上扬

标题新闻：英国最大抵押贷款银行莱斯银行考虑在法兰克福设立分行，但尚未作出最终决定-消息
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路透2月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一续升，受助于巴拿马和较小型船舶需求改善。
整体乾散货运价指数 涨2点，报329点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数今年迄今下跌逾30%，2月10日跌至290点，为1985年波罗的海交易所开始编制该指数以来最低。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点，报174点，创纪录新低。日均获利跌40美元，报2,356美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨2点，报354点。日均获利上涨22美元，报2,845美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超便型船运价指数 上涨6点，至339点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报214点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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