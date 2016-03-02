全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因巴拿马和较小型船舶运费上扬

路透3月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三续升，受助于巴拿马型和较小型船舶运费上涨。

整体乾散货运价指数 涨3点，报335点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数在2月10日跌至290点历史低点后小幅反弹。2008年5月该指数触及11,793点峰值。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点，报171点，为纪录新低。日均获利跌36美元，报2,291美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

乾散货市场预计将继续承压，因对商品的需求疲弱，特别是来自全球主要进口国－中国的需求。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上涨7点，报364点。日均获利上涨51美元，报2,920美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超便型船运价指数 上涨5点，至350点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报220点。(完)