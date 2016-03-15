全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因多种类型船舶运费提高

《汇市简讯》美元/人民币中间价高于预期
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透3月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二续升，因对大部分类型船舶需求改善，巴拿马型船舶持平。
整体乾散货运价指数 涨3点，或约0.76%，报396点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 持平于481点。日均获利小跌2美元，报3,859美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 升7点，或3.91%，报186点，日均获利上涨53美元，报2,211美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
超便型船运价指数 上涨5点，至432点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报255点。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年1月18日—标普全球评级1月17日表示，正在征求意见的保险公司股权管理新规将会减缓中国保险行业的竞争、约束行业中存在的一些高风险行为，有利于现有保险公司运营。但对于一些可能需要寻找新股东并修改现有发展计划的保险公司而言，遵守新规可能会带来繁重的负担。 标普全球评级信用分析师陈优妮表示：“在行业经历了近年来的粗放式增长之后，如若监管机构能够按计划完善并推行该股权新规，抬高险资牌照的申请门槛，则资本蜂拥而至的问题可以得到缓解。”