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货币新闻 | 2016年 3月 15日 星期二 21:54 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因多种类型船舶运费提高

路透3月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二续升，因对大部分类型船舶需求改善，巴拿马型船舶持平。

整体乾散货运价指数 涨3点，或约0.76%，报396点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 持平于481点。日均获利小跌2美元，报3,859美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 升7点，或3.91%，报186点，日均获利上涨53美元，报2,211美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

超便型船运价指数 上涨5点，至432点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报255点。(完)

(编译 刘静；审校 利棣儿)

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