全球航运：波罗的海乾散货运价指数五周来首次下跌，因较大型船舶运费下降

标题新闻：截至1月17日当周美国货币市场基金资产减少270.8亿美元，至2.637万亿美元-iMoneyNet
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路透3月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，为五周来首次下跌，因海岬型和巴拿马型船舶运费下降。
该指数今年至今累积下跌约17%，自2月11日以来连续23个交易日上涨。
预计乾散货运价指数将在更长时间内承压，因商品需求疲弱，特别是全球主要进口国--中国的需求疲弱。
整体乾散货运价指数 下跌3点，报393点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌7点，或1.46%，报474点。日均获利跌51美元，报3,808美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 跌14点，或7.53%，报172点，日均获利下降177美元，报2,034美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
超便型船运价指数 上涨7点，至439点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报257点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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