全球航运：波罗的海乾散货运价指数五周来首次下跌，因较大型船舶运费下降

路透3月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，为五周来首次下跌，因海岬型和巴拿马型船舶运费下降。

该指数今年至今累积下跌约17%，自2月11日以来连续23个交易日上涨。

预计乾散货运价指数将在更长时间内承压，因商品需求疲弱，特别是全球主要进口国--中国的需求疲弱。

整体乾散货运价指数 下跌3点，报393点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌7点，或1.46%，报474点。日均获利跌51美元，报3,808美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 跌14点，或7.53%，报172点，日均获利下降177美元，报2,034美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

超便型船运价指数 上涨7点，至439点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报257点。(完)