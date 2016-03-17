全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马型船舶运费下降

路透3月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下跌，因巴拿马型船舶运费下降。

该指数昨日录得五周来首次下跌，此前自2月11日以来连续23个交易日上涨。

预计乾散货运价指数将在更长时间内承压，因商品需求疲弱，特别是全球主要进口国--中国的需求疲弱。

整体乾散货运价指数 下跌1点，报392点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌7点，或1.48%，报467点。日均获利跌59美元，报3,749美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 涨6点，或3.49%，报178点，日均获利下降49美元，报1,985美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

超便型船运价指数 上涨6点，至445点。波罗的海灵便型船运价指数 升1点，报258点。(完)