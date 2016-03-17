全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马型船舶运费下降

日本股市：日经指数弹离六周低位，金融类股领涨
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
路透3月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下跌，因巴拿马型船舶运费下降。
该指数昨日录得五周来首次下跌，此前自2月11日以来连续23个交易日上涨。
预计乾散货运价指数将在更长时间内承压，因商品需求疲弱，特别是全球主要进口国--中国的需求疲弱。
整体乾散货运价指数 下跌1点，报392点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌7点，或1.48%，报467点。日均获利跌59美元，报3,749美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 涨6点，或3.49%，报178点，日均获利下降49美元，报1,985美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
超便型船运价指数 上涨6点，至445点。波罗的海灵便型船运价指数 升1点，报258点。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透东京1月19日 - 日本股市日经指数周四弹离六周低点，金融类股受到美债收益率上涨的鼓舞。此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦暗示快速升息。
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41