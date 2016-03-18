全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因海岬型船舶运费猛涨

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透3月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上扬，因海岬型船舶运费上涨。
整体乾散货运价指数 上涨3点，报395点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 涨19点，或10.67%，报197点，日均获利涨51美元，报2,036美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌4点，报463点。日均获利跌33美元，报3,716美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨4点，至449点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报260点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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