全球航运：波罗的海乾散货运价指数上扬，因较小型船舶运费上涨

路透3月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上扬，因较小型船舶运费上涨。

整体乾散货运价指数 上涨3点，报398点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 持平在197点，日均获利跌5美元，报2,031美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌4点，报459点。日均获利跌38美元，报3,678美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨11点，至460点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报262点。(完)