全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，较大型船舶运费下跌

路透3月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二持平，尽管较大型船舶运费下降。

整体乾散货运价指数 持平于398点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌11点，或5.58%，在186点，日均获利跌37美元，报1,994美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌4点，报455点。日均获利跌34美元，报3,644美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨4点，至464点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报264点。(完)