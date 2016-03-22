全球航运：波罗的海乾散货运价指数持平，较大型船舶运费下跌

标题新闻：英国首相特雷莎梅领导的保守党较工党的支持率领先优势从20个点缩窄至14个点-ICM民调
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路透3月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二持平，尽管较大型船舶运费下降。
整体乾散货运价指数 持平于398点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌11点，或5.58%，在186点，日均获利跌37美元，报1,994美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌4点，报455点。日均获利跌34美元，报3,644美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨4点，至464点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报264点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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