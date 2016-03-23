全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各类船舶需求稳定

路透3月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，因各类船舶运费上扬。

整体乾散货运价指数 上涨3点，报401点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨10点，或5.38%，在196点，日均获利涨11美元，报2,005美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨3点，报458点。日均获利涨29美元，报3,673美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨4点，至468点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报266点。(完)