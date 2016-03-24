全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各类型船舶运费均上扬

路透3月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因各类型船舶运费齐步上扬。

整体乾散货运价指数 上涨5点，报406点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨7点，或3.57%，在203点，日均获利涨77美元，报2,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨8点，报466点。日均获利涨58美元，报3,731美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨5点，至473点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报268点。(完)