全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各类型船舶运费均上扬

纽约期市：可可期货未受科特迪瓦港口短暂关闭影响，期糖攀升
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
路透3月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因各类型船舶运费齐步上扬。
整体乾散货运价指数 上涨5点，报406点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨7点，或3.57%，在203点，日均获利涨77美元，报2,082美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨8点，报466点。日均获利涨58美元，报3,731美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨5点，至473点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报268点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月18日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三几无变动，尽管主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)的宪兵示威，令该国主要港口短暂关闭，但做空的投机商采取观望态度，期价反而对英镑的走势作出反应。
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