全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因各类型船舶需求改善

韩国经济：企划财政部次官称首季经济成长若放缓，或草拟追加预算
“我们的立场没有改变，那就是在监控第一季经济表现后，将会对是否追加预算做出决定，”崔相穆周四透过电话对路透表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透3月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，受助于各类型船舶需求改善。
整体乾散货运价指数 上涨5点，或1.22%，报414点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数自从2月10日触及历史最低后已经上涨逾40%。
Bimco航运分析师Peter Sand本周稍早在接受Hellenic Shipping News Wordwide专访时表示，“(干散货运量上升)部分是因中国需求增加，因干散货商品买家在中国新年假期后回场。另外南美谷物季的开始也提振了除海岬型船外其他所有类型船舶的运量。”
波罗的海海岬型船运价指数 上涨3点，在210点，日均获利涨52美元，报2,152美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨13点，或2.76%，报484点。日均获利涨95美元，报3,867美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨1点，至475点。波罗的海灵便型船运价指数 升1点，报271点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
“我们的立场没有改变，那就是在监控第一季经济表现后，将会对是否追加预算做出决定，”崔相穆周四透过电话对路透表示。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周四预计会开在6.8572元附近，较上日贬值约47点。
--NCC(国家通讯传播委员会)主委詹婷怡昨日表示，基于媒体需要相当资金投入，并以活络数位汇流产业发展，党政军条款拟朝向间接不超过5%或10%的方向去凝聚各界共识。这是蔡政府上任后，NCC对于党政军资金不入媒体的条款，首度释出的突破性发展。