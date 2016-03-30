全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因各类型船舶需求改善

路透3月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，受助于各类型船舶需求改善。

整体乾散货运价指数 上涨5点，或1.22%，报414点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数自从2月10日触及历史最低后已经上涨逾40%。

Bimco航运分析师Peter Sand本周稍早在接受Hellenic Shipping News Wordwide专访时表示，“(干散货运量上升)部分是因中国需求增加，因干散货商品买家在中国新年假期后回场。另外南美谷物季的开始也提振了除海岬型船外其他所有类型船舶的运量。”

波罗的海海岬型船运价指数 上涨3点，在210点，日均获利涨52美元，报2,152美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨13点，或2.76%，报484点。日均获利涨95美元，报3,867美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨1点，至475点。波罗的海灵便型船运价指数 升1点，报271点。(完)