全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船需求改善

路透3月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因海岬型船运价指数大涨，且各类型船舶航运活动均有改善。

整体乾散货运价指数 攀升15点，或3.62%，报429点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数自从2月10日触及历史最低290点后已经上涨约47%。

波罗的海海岬型船运价指数 飙升60点或28.57%，报270点，日均获利涨367美元，报2,518美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

海岬型船运价指数在3月7日触及历史低点161点，之后回升了68%。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨17点，或约4%，报501点。日均获利涨141美元，报4,008美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨1点，至476点。波罗的海灵便型船运价指数 升1点，报272点。(完)