全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因大型船运费上涨

路透4月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五续升，因大型船运价指数上涨。

整体乾散货运价指数 攀升21点，或约5%，报450点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

该指数自从2月10日触及历史最低290点后已经上涨约55%。

新加坡交易所在一份月度报告中称，季节性需求增长可能在第二季继续温和推升运费。

波罗的海海岬型船运价指数 飙升75点或约28%，报345点，日均获利涨495美元，报3,013美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨34点，或约7%，报535点，为今年迄今最高。日均获利涨267美元，报4,275美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)