全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因大型船运费上涨

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
路透4月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五续升，因大型船运价指数上涨。
整体乾散货运价指数 攀升21点，或约5%，报450点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该指数自从2月10日触及历史最低290点后已经上涨约55%。
新加坡交易所在一份月度报告中称，季节性需求增长可能在第二季继续温和推升运费。
波罗的海海岬型船运价指数 飙升75点或约28%，报345点，日均获利涨495美元，报3,013美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨34点，或约7%，报535点，为今年迄今最高。日均获利涨267美元，报4,275美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
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