全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，持续受海岬型船舶运费上涨支撑

路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，受助于海岬型船舶需求急升和各类型船舶活动增加。

整体乾散货运价指数 攀升17点，或约3.4%，报517点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 急升85点，或约18%，报562点。该指数自3月7日触及161点的历史低位后，在过去一个月上涨逾三倍。日均获利大涨506美元，报4,533美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨8点，报627点，为自去年11初月以来最高水平。日均获利涨63美元，报5,003美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨3点，至485点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报280点。(完)