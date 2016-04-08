全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至四个月高位，因海岬型船等需求齐升

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透4月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨至四个月最高水准，受助于海岬型船为首的各类型船舶需求增加。
整体乾散货运价指数 攀升22点，或4.26%，报539点，此为12月9日来首见的水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 急升94点，或约17%，报656点，为12月中来最高。日均获利大涨556美元，报5,089美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨16点，报643点。日均获利涨128美元，报5,131美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨3点，至488点。波罗的海灵便型船运价指数 升6点，报286点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。