全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至四个月高位，因海岬型船等需求齐升

路透4月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨至四个月最高水准，受助于海岬型船为首的各类型船舶需求增加。

整体乾散货运价指数 攀升22点，或4.26%，报539点，此为12月9日来首见的水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 急升94点，或约17%，报656点，为12月中来最高。日均获利大涨556美元，报5,089美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨16点，报643点。日均获利涨128美元，报5,131美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨3点，至488点。波罗的海灵便型船运价指数 升6点，报286点。(完)