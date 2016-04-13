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货币新闻 | 2016年 4月 13日 星期三 23:40 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因巴拿马型和较小型船舶运费上升

路透4月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，因巴拿马型和较小型船舶运费上升。

整体乾散货运价指数 攀升7点，或1.25%，报567点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨12点，报678点。日均获利涨99美元，报5,407美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨8点，至506点。波罗的海灵便型船运价指数 升6点，报296点。

波罗的海海岬型船运价指数 持平，报744点。日均获利跌22美元，报5,515美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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