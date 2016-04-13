全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因巴拿马型和较小型船舶运费上升

路透4月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，因巴拿马型和较小型船舶运费上升。

整体乾散货运价指数 攀升7点，或1.25%，报567点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。