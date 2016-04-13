全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，因巴拿马型和较小型船舶运费上升

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
路透4月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上涨，因巴拿马型和较小型船舶运费上升。
整体乾散货运价指数 攀升7点，或1.25%，报567点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨12点，报678点。日均获利涨99美元，报5,407美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨8点，至506点。波罗的海灵便型船运价指数 升6点，报296点。
波罗的海海岬型船运价指数 持平，报744点。日均获利跌22美元，报5,515美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
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