全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，主要受海岬型船需求改善带动

中国新债：内蒙古下周一将发行211.5亿元一般地方债，期限三、五和七年
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透4月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五大涨，主要受海岬型船需求改善带动。
整体乾散货运价指数 攀升38点，或6.37%，报635点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨118点，或14.2%，报949点，该指数在过去一周暴涨约45%。日均获利大增892美元，报7,076美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
航运经纪公司Clarksons Platou周五在报告中指出，大西洋市场航运量保持稳健，主要因巴西新出运的铁矿石支撑海岬型船运费上升。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨27点，或3.86%，报727点。日均获利涨219美元，报5,796美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨11点，至525点。波罗的海灵便型船运价指数 升12点，报321点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海5月15日 - 中国内蒙古自治区财政厅周一公告，将于下周一(22日)招标发行总 额211.5亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年和七年三种。 上述债券全部为置换债券，中债资信评估公司对债券评级为AAA。具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 70.5 5月22日上午9:30-10:10 5月23日 5年 70.5 7年 70.5 合计 211.5 上述债
路透台北5月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控总经理李长庚周一称，预估第二及第三季台币汇兑风险会比第一季小，汇率料将趋于稳定。
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