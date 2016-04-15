全球航运：波罗的海乾散货运价指数续升，主要受海岬型船需求改善带动

路透4月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五大涨，主要受海岬型船需求改善带动。

整体乾散货运价指数 攀升38点，或6.37%，报635点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨118点，或14.2%，报949点，该指数在过去一周暴涨约45%。日均获利大增892美元，报7,076美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

航运经纪公司Clarksons Platou周五在报告中指出，大西洋市场航运量保持稳健，主要因巴西新出运的铁矿石支撑海岬型船运费上升。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨27点，或3.86%，报727点。日均获利涨219美元，报5,796美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨11点，至525点。波罗的海灵便型船运价指数 升12点，报321点。(完)