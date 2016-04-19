全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至逾五个月最高

《汇市简讯》澳元/美元亚洲时段走势平静，大量新债定价
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透4月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二升至逾五个月最高水准，因各类型船舶运费均上升。
整体乾散货运价指数 攀升12点，或1.82%，报671点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
航运经纪Clarksons Platou Securities周二在报告中指出，运费上升主要是因中国钢铁价格上涨，带动了海运铁矿石贸易。
铁矿石海运占较大型海岬型船航运量的约三分之一，铁矿石价格变动是影响乾散货运输的一个主要因素。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨35点，或3.4%，报1,065点，日均获利上升285美元，报8,024美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 涨6点，报746点。日均获利涨54美元，报5,947美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨5点，至534点。波罗的海灵便型船运价指数 升6点，报334点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
0445GMT * 澳元盘中跌0.2%，约报0.7550，仍在一个月高点附近 * 与隔夜相比，亚洲时段走势平静。澳元隔夜大涨1.2% * 美元温和反弹，助长澳元/美元获利了结 * 100/200日移动均线会聚在0.7500附近，这是支撑位。周二高点0.7569是初步阻力位 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
0438GMT * 欧元/美元在隔夜升至1.0719后遇到压力，亚洲时段在1.0715-1.0689 * 美国公债收益率仍低迷，但投资者不是全然相信特朗普关于美元的言论 * 欧元/美元回落到1.0707(1.1300-1.0340跌势的38.2%回档位)下方，纽约收盘在此之上 * 后市仍然取决于美国公债收益率，观望是否有更多特朗普交易被解除 * 在1.0700上方走势沉重，下方有买盘，在1.0650买兴浓厚 (完) (编译 张涛；审校 戴素萍)
路透台北1月18日 - 台湾央行周三表示，财政部委托标售的五年公债 106/2期 得标利率0.79%，略低于市场预估的0.805-0.820%。 106/2期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额557.50亿台币 ，投标倍数为2.23倍。此期公债将在23日发行，2022年1月23日到期。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000 0.6250 1.1500 0.9900-1.1500 105/14 30 250.000 2.0000 2.0250