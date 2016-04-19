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货币新闻 | 2016年 4月 20日 星期三 01:16 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至逾五个月最高

路透4月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二升至逾五个月最高水准，因各类型船舶运费均上升。

整体乾散货运价指数 攀升12点，或1.82%，报671点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

航运经纪Clarksons Platou Securities周二在报告中指出，运费上升主要是因中国钢铁价格上涨，带动了海运铁矿石贸易。

铁矿石海运占较大型海岬型船航运量的约三分之一，铁矿石价格变动是影响乾散货运输的一个主要因素。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨35点，或3.4%，报1,065点，日均获利上升285美元，报8,024美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨6点，报746点。日均获利涨54美元，报5,947美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨5点，至534点。波罗的海灵便型船运价指数 升6点，报334点。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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