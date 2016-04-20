全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，为逾一个来首见

路透4月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下滑，为一个多月来首见，主要因海岬型船运费下降影响。

整体乾散货运价指数 跌2点，或0.3%，报669点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌43点，或约4%，报1,022点，日均获利下挫279美元，报7,745美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 涨1点，报747点。日均获利涨1美元，报5,948美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨9点，至543点。波罗的海灵便型船运价指数 升8点，报342点。(完)