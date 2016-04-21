全球航运：波罗的海乾散货运价指数小幅上涨，受较小型船舶支撑

路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四小幅上涨，因对较小型船舶需求稳定抵消了海岬型和巴拿马型船舶运费下降。

整体乾散货运价指数 涨1点，或0.15%，报670点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

超灵便型船运价指数 上涨8点，至551点，日均获利上涨87美元，报5,765美元。波罗的海灵便型船运价指数 升6点，报348点，日均获利增加82美元，报4,973美元。

波罗的海海岬型船运价指数 跌18点，或约2%，报1,004点，日均获利下挫106美元，报7,639美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 近一个月来首次下跌，跌4点，报743点。日均获利降27美元，报5,921美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)