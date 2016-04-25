全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶需求走高

路透4月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，受助于海岬型船舶需求走高。

整体乾散货运价指数 涨2点，或0.29%，报690点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升2点，或约0.18%，报1,087点，日均获利上涨60美元，报8,276美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌9点，报727点。日均获利降73美元，报5,795美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨4点，至562点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报356点。(完)