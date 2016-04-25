全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶需求走高

亚洲橡胶：1月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
路透4月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，受助于海岬型船舶需求走高。
整体乾散货运价指数 涨2点，或0.29%，报690点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升2点，或约0.18%，报1,087点，日均获利上涨60美元，报8,276美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌9点，报727点。日均获利降73美元，报5,795美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨4点，至562点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报356点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f