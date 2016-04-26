全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶需求上升

标题新闻：德国财长正准备在IMF不参与的情况下对希腊继续提供援助--德国画报
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，主要受助于海岬型船舶需求上升。
整体乾散货运价指数 涨14点，或约2%，报704点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升48点，或4.42%，报1,135点，此为11月初来首见的水准。日均获利上涨513美元，报8,789美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌9点，报718点。日均获利降66美元，报5,729美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨2点，至564点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报358点。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。