全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶需求上升

路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，主要受助于海岬型船舶需求上升。

整体乾散货运价指数 涨14点，或约2%，报704点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升48点，或4.42%，报1,135点，此为11月初来首见的水准。日均获利上涨513美元，报8,789美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌9点，报718点。日均获利降66美元，报5,729美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨2点，至564点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报358点。(完)