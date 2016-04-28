全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶运费下降

标题新闻：东芝可能以2,000-3,000亿日圆出售半导体业务约两成股权，但保留大部分股权－日经
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路透4月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下跌，因海岬型和巴拿马型船舶运费下降。
整体乾散货运价指数 降5点，或0.7%，报710点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 挫23点，或约2%，报1,137点。日均获利下降120美元，报9,050美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌19点，或2.7%，报685点。日均获利降154美元，报5,464美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨5点，至578点。波罗的海灵便型船运价指数 升3点，报365点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。