全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶运费下降

路透4月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型和巴拿马型船舶需求下降。

整体乾散货运价指数 降7点，或约1%，报703点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 挫20点，或1.76%，报1,117点。日均获利下降159美元，报8,891美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌18点，或2.63%，报667点。日均获利降138美元，报5,326美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 上涨4点，至582点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报367点。(完)