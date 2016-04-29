全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船舶运费下降

欧洲金融：欧洲央行预期第一季欧元区银行放款将成长
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
路透4月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型和巴拿马型船舶需求下降。
整体乾散货运价指数 降7点，或约1%，报703点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 挫20点，或1.76%，报1,117点。日均获利下降159美元，报8,891美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌18点，或2.63%，报667点。日均获利降138美元，报5,326美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 上涨4点，至582点。波罗的海灵便型船运价指数 升2点，报367点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市 周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------