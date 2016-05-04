全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续下跌，因各类型船舶需求齐降

路透5月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三续跌，因各类型船舶需求齐降。

整体乾散货运价指数 降30点，或4.4%，报652点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 挫101点，或9.57%，报954点。日均获利下降891美元，报7,418美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌19点，或约3%，报621点。日均获利降146美元，报4,963美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 持平于583点。波罗的海灵便型船运价指数 降3点，报365点。(完)