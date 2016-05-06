全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类船舶需求齐降

路透5月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五续跌，因各类型船舶需求齐降。

整体乾散货运价指数 降11点，或1.71%，报631点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 挫23点，或2.51%，报892点。日均获利下降151美元，报7,024美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌16点，或2.64%，报591点。日均获利降127美元，报4,723美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 下跌4点，报578点。波罗的海灵便型船运价指数 降6点，报359点。(完)