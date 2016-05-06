全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类船舶需求齐降

标题新闻：香港国泰航空将裁员，并考虑将一些飞机转到短程航空分支
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路透5月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五续跌，因各类型船舶需求齐降。
整体乾散货运价指数 降11点，或1.71%，报631点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 挫23点，或2.51%，报892点。日均获利下降151美元，报7,024美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌16点，或2.64%，报591点。日均获利降127美元，报4,723美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 下跌4点，报578点。波罗的海灵便型船运价指数 降6点，报359点。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。