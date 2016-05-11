全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船和较小型船需求降低

路透5月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，受累于海岬型船和较小型船需求降低。

整体乾散货运价指数 降15点，或2.53%，报579点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 重挫39点，或5.19%，报713点。日均获利下降425美元，报5,521美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，报583点。日均获利升14美元，报4,660美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 下跌7点，报560点。波罗的海灵便型船运价指数 降3点，报349点。(完)