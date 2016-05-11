全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船和较小型船需求降低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因空头回补和美元走软
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，交易商称，因基金带动的空头回补及美元走软，令美国谷物在全球市场更具吸引力。
路透5月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，受累于海岬型船和较小型船需求降低。
整体乾散货运价指数 降15点，或2.53%，报579点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 重挫39点，或5.19%，报713点。日均获利下降425美元，报5,521美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，报583点。日均获利升14美元，报4,660美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 下跌7点，报560点。波罗的海灵便型船运价指数 降3点，报349点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二上涨，交易商称，因基金带动的空头回补及美元走软，令美国谷物在全球市场更具吸引力。
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二大涨约2%，分析师称，因阿根廷过度降雨，令投资人担心产量前景。
路透芝加哥1月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨近2%，交易商说，因美元下跌和阿根廷降雨过多令大豆价格上升，给玉米带来支持。