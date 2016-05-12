全球航运：波罗的海乾散货运价指数持稳，大型船舶运费上升

路透5月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四持稳，尽管海岬型船和巴拿马型船运费上升。

整体乾散货运价指数 持稳在579点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升11点，报724点。日均获利增加31美元，报5,552美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

货代公司周四表示，下周关键亚洲航线的大型海岬型船运费将保持在目前水准附近，因燃油价格上涨为乏善可陈的船运市场提供了支撑。本周该运费一度跌至数周低点。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升6点，报589点。日均获利升49美元，报4,709美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 下跌5点，报555点。波罗的海灵便型船运价指数 降2点，报347点。(完)