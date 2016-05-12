全球航运：波罗的海乾散货运价指数持稳，大型船舶运费上升

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月17日
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠
路透5月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四持稳，尽管海岬型船和巴拿马型船运费上升。
整体乾散货运价指数 持稳在579点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升11点，报724点。日均获利增加31美元，报5,552美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
货代公司周四表示，下周关键亚洲航线的大型海岬型船运费将保持在目前水准附近，因燃油价格上涨为乏善可陈的船运市场提供了支撑。本周该运费一度跌至数周低点。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升6点，报589点。日均获利升49美元，报4,709美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 下跌5点，报555点。波罗的海灵便型船运价指数 降2点，报347点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠
路透法兰克福1月17日 - 根据周二出炉的行业数据，2016年12月欧洲汽车销量增长3.2%，从而带动欧洲汽车销量连续第三年增长。不过，大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 在2016年流失市场份额。
路透伦敦1月17日 - 凯雷投资集团(Carlyle Group) 一位发言人周二称，该集团已同意收购总部位于约翰内斯堡的评级机构Global Credit Ratings (GCR)。